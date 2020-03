Continuano i lavori al porto di Selinunte. Il coronavirus blocca anche il mercatino del pesce. Altra tegola per i pescatori

di: Elio Indelicato - del 2020-03-15

Sono iniziati i lavori di dragaggio dell’imboccatura del porto di Marinella di Selinunte. Una buona notizia per i pescatori che stanno vivendo da mesi una situazione difficile per l’impossibilità di potere prendere il largo, tranne qualche imbarcazione con un pescaggio ridotto diminuito ancora da un carico meno pesante di reti.

E’ arrivato dal Nord Italia un grosso mezzo cingolato anfibio, che attraverso lo scivolo delle barche si è fatto strada fino ad arrivare all’imboccatura dove ha cominciato a rimuovere tonnellate di posidonia e di sabbia attraverso una grossa benna. Un lavoro che viene fatto con professionalità, anche se si tratta di un intervento tampone finanziato attraverso dei fondi della Protezione Civile regionale di circa cento mila euro. Presenti parecchi pescatori che seguono i lavori.

Nino Coppola: “Probabilmente la stessa ditta non si aspettava le difficoltà dell’opera da eseguire, pare che l’orientamento sia quello di dragare lo specchio d’acqua di competenza del Club Nautico, dove potere ormeggiare le barche momentaneamente dei pescatori e lasciare libera la zona da bonificare, per rendere più libera la manovra del grosso mezzo anfibio”.

Intanto l’effetto coronavirus rende ancora più difficile la situazione economica dei pescatori perché, conferma il presidente della Cooperativa Marinella Pesca Carlo Barraco, “dobbiamo attenerci alle norme previste e non possiamo fare svolgere il mercatino con l’asta del pesce per evitare l’assembramento.” Sicuramente un’altra tegola per i pescatori che probabilmente potranno vendere il pesce direttamente appena pescato vicino alle proprie imbarcazioni a singolo acquirente ma questo ancora è da vedere.

I lavori che si stanno effettuando sono di somma urgenza e il progetto è stato redatto dai tecnici del Genio Civile di Trapani mentre l’impresa esecutrice è la Ing. Due srl. Alla fine il dragaggio dell’imboccatura consentirà alle imbarcazioni di prendere il largo, alcune delle quali da tempo sono ormeggiate a Porto Paolo di Menfi, per l’impossibilità di trovare spazio a Selinunte. Si spera che in alcuni giorni si possa migliorare l’approdo, ma tutto è propedeutico ai lavori che dovrebbero essere realizzati in una fase successiva attraverso un altro finanziamento. Di certo se dovessero arrivare, come è certo, altre mareggiate di scirocco o di ponente, tutto questo lavoro sarà vanificato.

La protesta dei pescatori e le riunioni che si sono avvicendate alla presenza anche del sindaco, dei consiglieri comunali, dei tecnici venuti dalla Regione, hanno avuto una prima risposta con l’intervento iniziale di giovedì grazie ai fondi della Regione. Giacomo Russo pescatore: “Mi auguro che i lavori effettuati con mezzi speciali, che non avevamo mai visto all’opera a Marinella, ci consentiranno di potere prendere il largo e portare un aiuto alle nostre famiglie già da tempo in sofferenza per i problemi più volte denunciati anche nell’aula consiliare”.