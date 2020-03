CVtrano tra fake news, catene su Whatsapp e querele in partenza. La smentita di Antonino: "Tante menzogne sul mio conto"

del 2020-03-13

Panico, allarme, fake news, catene diffamatorie. Sta succedendo di tutto a Castelvetrano in queste ore. Ad essere stata presa di mira una famiglia castelvetranese per il fatto che un giovane componente è di recente rientrato da Roma. Ufficialmente la famiglia ha già annunciato la querela verso chi sui social ha diffuso false notizie in merito al contagio da Coronavirus.

Ad intervenire è il diretto interessato Antonino Ignoto che, con una lettera aperta che riportiamo di seguito, chiarisce i fatti: “Circola voce che io sono arrivato dal nord con possibilità di essere positivo al Coronavirus. Di essere stato in contatto con persone, che sono ricoverato in ospedale ecc. Tutte menzogne, io sono arrivato il 10/03/2020 da Roma.

Mi hanno fatto tutti i controlli necessari. Ho avvertito la Regione del mio arrivo e mi hanno comunicato di rimanere a casa, niente di grave. Sicuramente non sarei andato a casa sapendo di essere positivo infettando la mia famiglia e i miei cari.

Quindi prima di mettere in circolo false voci informatevi perchè potete recare danni seri a persone che non centrano nulla per la vostra ignoranza. I miei genitori hanno sporto denuncia per diffamazione contro ignoti, e saranno prese gravi conseguenze per colui o coloro che hanno messo in giro questa notizia falsa”.

La raccomandazione che facciamo è quella di verificare le informazioni che circolano e di non farsi prendere dal panico.