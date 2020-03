"Anziani si radunano nel Parco delle Rimembranze e gente al supermercato quasi ogni giorno". Lettera aperta di una lettrice

del 2020-03-14

"Restate a casa". In questi giorni questa frase rimbalza attraverso tutti i media. Obiettivo limitare la diffusione del contagio. In linea generale tutta Italia (Castelvetrano compresa) ha recepito questo messaggio. Si rilevano tuttavia nella nostra città alcune criticità.

C'è chi ci segnala gente al mare a Triscina e chi denuncia gruppi di anziani che si riuniscono come al solito al Parco delle Rimembranze. C'è anche chi fa spesa al supermercato con elevata frequenza senza che ve ne sia l'esigenza.

A denunciarlo è la nostra lettrice Margherita Bianco che, attraverso la nostra Redazione, lancia un appello:

"Volevo segnalare che alla villa del viale Roma continuano a raggrupparsi persone anziane senza rispettare la distanza di sicurezza. Inoltre vorrei fare un appello alle persone dicendo di non andare al supermercato ogni giorno, che ci vada un solo componente della famiglia.

Mio marito lavora al supermercato e anche lui ha il diritto di difendersi da questi virus ma per garantire il sevizio ai suoi concittadini va a lavorare ma, purtroppo, vede che la gente non rispetta nè il fatto di andare uno per famiglia e, anzi, quando glielo fa notare lo prendono pure a male parole".