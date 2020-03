CVetrano, negativo il tampone nei confronti dell'uomo ricoverato. C'è la conferma dell'Asp

del 2020-03-13

La pubblicazione della notizia di un ricovero e dell’avvenuta effettazione di un tampone (rilanciata da qualche sito di informazione locale nella giornata di oggi) ha scatenato il panico nei castelvetranesi. Panico che, scientemente, avevamo deciso di non alimentare non pubblicando la notizia.

La pubblicazione della notizia da parte di alcuni siti di informazione ha scatenato paura e preoccupazione. Anche il Sindaco Alfano è dovuto intervenire per tranquillizzare i cittadini e anche noi nel pomeriggio abbiamo dovuto darne comunicazione.

Ora la notizia confermataci dall'Asp circa negatività del tampone effettuato nei confronti dell’uomo, un 68enne, ricoverato da ieri sera presso il “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano.

Il figlio dell'uomo nel pomeriggio di oggi ha pubblicato un video in cui raccontava come erano andati i fatti nella notte, le condizioni in cui versava il papà e delle sue precedenti patologie.

C’è attesa adesso per l’esito del secondo tampone effettatuato nei confronti di un altro uomo attualmente in isolamento volontario.

