La santaninfese Federica Truglio e la sua laurea a “km 0” ai tempi del coronavirus

del 2020-03-15

L’emergenza COVID-19 non ha fermato le scuole, che hanno sdoganato la didattica digitale, in modo da continuare il percorso, nel rispetto delle disposizioni e senza rischi per la salute. Lo sa bene la 24enne santaninfese Federica Truglio, che è stata proclamata dottoressa in Scienze della Formazione Primaria in videoconferenza.

La redazionedi Castelvetranonews l’ha raggiunta telefonicamente, per raccontare ai lettori della sua “laurea a km 0”, come lei stessa l’ha definita, ai tempi del Corona virus.

Avresti mai pensato che avresti discusso la tesi in videoconferenza?

“Ieri, dopo tante difficoltà e tanti sacrifici sono stata proclamata dottoressa in Scienze della Formazione Primaria. Immaginavo che il giorno della mia laurea sarebbe stato indimenticabile, ma non credevo che potesse succedere tutto questo. La discussione si è svolta nel soggiorno di casa, davanti allo schermo di un computer sul quale vedevo la commissione di laurea.

Nella stanza accanto, invece, mia madre, mia sorella e il mio ragazzo seguivano la “diretta streaming”. Sembra quasi uno scherzo. E invece no, è successo davvero. Mi sono laureata a “Km 0”, per così dire, senza muovermi da casa. È stata davvero un’emozione unica!

Non credevo che raggiungere un obiettivo potesse rendere una persona tanto felice, anche in un momento così difficile. Raggiungere questo traguardo così importante per me è stato come riaccendere la luce dopo aver vissuto per troppo tempo al buio.“

Vuoi ringraziare qualcuno per il traguardo raggiunto?

"Le persone che devo ringraziare sono, innanzitutto, i miei genitori, mia sorella e il mio ragazzo per il sostegno e l’affetto che mi hanno regalato per tutta la durata di questo lungo percorso e, in secondo luogo, me stessa per tutti i sacrifici fatti affinché potessi realizzare uno dei miei sogni: diventare una maestra!"

E adesso cosa ti aspetti dal futuro?

"Prima di tutto vorrei che passasse velocemente questo brutto momento e poi vorrei tanto realizzare il mio sogno di diventare una maestra che sia in grado non solo di insegnare delle semplici nozioni, ma che porti nella vita dei suoi alunni la gioia.

Vorrei tanto che i bambini che incontrerò nel mio cammino possano sempre vedere in me un esempio di vita e si ricordino di me per l’amore per la conoscenza e per la vita che riuscirò a donare loro.

Mi faccio un augurio semplice: ad maiora, semper!"

La redazione di Casteletranonews ringrazia Federica Truglio per la disponibilità e le porge le migliori congratulazioni per la laurea e un augurio per il suo futuro.