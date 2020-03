Partanna, aggiudicati lavori di adeguamento rischio sismico dell'edificio comunale di via XX Settembre

del 2020-03-16

Ridurre il rischio sismico per garantire l’incolumità pubblica, adeguando l’edificio alle normative vigenti. Una serie di interventi a tal proposito, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dalla protezione civile, al fine di prevenire il rischio sismico in Sicilia.

In tale ottica, sono stati assegnati i lavori di adeguamento e/o miglioramento dell’edificio comunale adibito ad ufficio, sito in via XX Settembre a Partanna, che un tempo ospitava la scuola elementare. Ad aggiudicarsi i lavori la società Torsten Costruzioni s.r.l., con sede a Bronte, per un importo di 780.778,86 Euro al quale sommati gli oneri per lasicurezza calcolati in 38.972,72 ha comportato un importo contrattuale di €819.751,58 iva esclusa.