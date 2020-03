CVetrano, si va verso l'avvio della disinfestazione. Barresi: "Coinvolgimento di privati e Sager Eco Burgus"

di: Redazione - del 2020-03-13

“Si sta predisponendo con la Sager Ecoburgus e con i volontari che si sono resi disponibili con i loro mezzi un piano di disinfettazione e sanificazione della zone sensibili della città e delle borgate marine”.

A darne l’annuncio l’Assessore Irene Barresi a fronte anche di una valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine alla necessità di una disinfestazione.

Numerose erano state le istanze, pervenute anche via social, da parte di cittadini e da parte del Comitato Orgoglio Castelvetranese che invitavano l'Amministrazione ad effettuare anche a Castelvetrano, così come avvenuto in atre città belicine, la sanificazione e la disinfestazione della Città e delle borgate.

Come detto, in azione entreranno anche i privati. Sembra, infatti, che alcuni agricoltori abbiano dato all’Amministrazione disponibilità ad effettuare con propri mezzi e prodotti specifici la disinfestazione mentre dalla Ditta Sager Ecoburgus fanno sapere che è in corso una interlocuzione costante con l’Amministrazione comunale di Castelvetrano e che sono in arrivo degli additivi specifici per questo tipo di servizi.

Tali prodotti verranno inseriti all’interno di un nuovo macchinario per la pulizia delle strade per l’opportuna disinfestazione.