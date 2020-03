Il punto sull'emergenza COVID-19 a Partanna. Adottato un sistema di monitoraggio efficace #iorestoacasa

del 2020-03-13

Sarebbero più di 180 i partannesi registratisi, presso il sito del monitoraggio per i rientrati dalla Lombadia e dalle 14 province a rischio. Il sistema messo in atto dalla città di Partanna, con l’obiettivo di attuare quanto specificato nell’ordinanza del governatore Musumeci, unico nel territorio, sta permettendo di monitorare in modo preciso ed efficace la comunità.

Tra i 184 registrati, in 90 sono fuori dalla quarantena, 42 si trovano in quarantena a basso rischio in quanto hanno superato i 7 giorni dal rientro, mentre in 52 sarebbero rientrati negli ultimi giorni e si troverebbero ancora in quarantena ad alto rischio che il virus si manifesti.

Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di visite a domicilio dei rientrati, per constatare l'effettivo svolgimento della quarantena. Ieri sono partiti i controlli sul territorio, a macchine e persone a piedi, da parte dei vigili urbani e dei carabinieri. Disposta inoltre, con ordinanza del sindaco n.5 del 12.03.20, la chiusura del cimitero comunale e la sospensione del mercatino del venerdì.

Ci si augura che si siano registrati realmente tutti i partannesi rientrati, al fine di scongiurare il peggio. Del resto, per chi non comunica d’esser rientrato dalla Lombardia e dalle 14 province a rischio, c’è la denuncia e si configura il reato di tipo penale.

Tra l'altro, la registrazione sul sito del comune non inficia quella sul sito della regione, e su quello dell'Asp, ma è complementare ad esse ed obbligatoria. Al comune infatti, si demanda la facoltà di far rispettare le disposizioni sul territorio.

Per le vie della città vuota, risuona l'eco dell’annuncio dei ragazzi dall’ass.Maria Eleonora, via megafono che invita a non uscire da casa, anche nelle fasce serali.

“Tutti insieme possiamo farcela” è il motto che il sindaco Catania e la giunta tutta stanno portando avanti sui social e telefonicamente con i concittadini. L’unione e la coesione sono due principi su cui si punta per uscire da questa emergenza.

La sensibilizzazione è avvenuta in primis sui giovani, che ignoravano le disposizioni, pensando che il corona virus fosse un rischio lontano. Proprio ai giovani è stato rivolto un appello dall’assessore alle politiche giovanili, Noemi Maggio: “Andiamo ragazzi ... è così difficile? È troppo sacrificio rinunciare ad un aperitivo o ad uno schiticchio con gli amici? Ora tocca a VOI, è il vostro turno di assumervi la vostra responsabilità ... da voi dipende l’evolversi della situazione. Cerchiamo di rispondere a questa emergenza con la forza, il buon senso e la resilienza che da sempre ci hanno contraddistinto... stiamo a casa. Lo dobbiamo alla nostra famiglia, ai nostri nonni, alla nostra comunità ma prima di tutto lo dobbiamo a noi stessi.”

Ai giovani si è rivolta anche la neo costituita consulta giovanile presieduta da Michele Simplicio, che in un comunicato stampa ha ribadito quanto sia importante restare a casa in questo momento: “Restare a casa ci può dare la possibilità di passare un po’ di tempo anche con i nostri genitori, che spesso trascuriamo, di chiamare l’amico che sta lontano e con cui non chiacchieriamo da tempo o i nostri zii, cugini, nonni. È sopratutto per loro che stiamo rinunciando a tante cose: non abbiamo bisogno di nessuno che ce lo dica, sappiamo benissimo ciò che è giusto fare per tenerli al sicuro.”

L’amministrazione comunale aggiorna i dati raccolti a cadenza quotidiana e presso il municipio, il sindaco Catania con la giunta, ha stabilito il quartier generale per gestire l’emergenza, con incontri quotidiani con il comandante dei vigili urbani e con il comandante dei carabinieri.