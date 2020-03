"Fare la spesa non può essere un passa tempo. Anche noi alla cassa rischiamo". Fare i cassieri ai tempi del COVID-19

del 2020-03-16

In questi giorni in cui bisogna stare a casa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in molti si stanno dedicando alla cucina. La corsa ai supermercati e’ partita nei primi giorni di paura ma poi è stata acquisita la consapevolezza che i supermercati non chiuderanno. Mentre c’è chi, diligentemente, ha fatto le scorte e si reca periodicamente al supermercato, c’è anche chi su base quotidiana o quasi si reca al supermercato.

Di seguito lo sfogo di una cassiera: “ Vado avanti consapevole di avere molte più possibilità di voi di contrarre il virus, quasi la certezza matematica di incontrarlo, insomma, respiro L’alito di centinaia di persone con una mascherina tenuta molto più tempo del suo potere filtrante, voi lo avreste fatto? Io credo di no, non riuscite neanche a stare chiusi in casa perché vi annoiate!

Non siete in ferie, e il mio lavoro non è più il vostro passatempo, “non so che fare vado a fare la spesa”. No questo non dovete farlo, venite facendo scorte, non tutti i giorni, se venite tutti i giorni aumentate il rischio di ammalarvi e di ammalarmi 7 giorni su 7, continuando così non ne usciremo mai, se venite una volta a settimana il rischio si riduce a 1, e da 7 a 1 è un bel risultato di prevenzione.

Ma questo modo di pensare “vieni quando vuoi” non è colpa vostra, ma nostra, con tutte le deliberazioni, domeniche, feste, aperture giornaliere di 12 o 14h di vendita ci hanno portato a prostituirci nel grande mare della concorrenza che, neanche davanti a un emergenza mondiale riesce a ridurci l’orario di vendita o a farci riposare dandoci un giorno di chiusura, proprio perché se mai dovesse accadere andreste tutti nel panico e vi accalcherete ancor più per la ricerca disperata dell approvvigionamento perché il vizio del pane fresco tutti i giorni proprio non lo volete perdere.

Il discorso di Conte, parla chiaro, se vogliamo uscirne in fretta, l’Italia è chiamata a cambiare le proprie abitudini e ogni giorno che passa non fa altro che aumentare il numero di contagi che guarda caso non colpiscono mai la GDO. Strano, vero?

Vi chiedo in ginocchio, almeno adesso, rispettate ciò che l’Italia vi sta chiedendo, restate a casa, non usateci come un passatempo, venite uno per famiglia e non tutti i giorni, cambiate le vostre abitudini, voglio andare al mare quest estate e litigare con voi per il lettino in spiaggia, per il posto dell auto di chi l’ha visto prima e perché no, del perché cavolo alle 8.30 di domenica siete li, davanti alla mia porta, con il carrello che sbatte pronti ad entrare. Lo desidero fortemente”.