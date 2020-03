Castelvetrano, apertura Mercato del contadino. Il sindaco: "E' come andare al supermercato"

del 2020-03-14

"Non c'era motivo di chiuderlo.[..]" afferma il sindaco Alfano, in un video divulgato su facebook, in merito all'apertura del mercato del contadino di stamattina, che è stato regolamentato dai Vigili urbani secondo le disposizioni di prevenzione.

Il primo cittadino ha manifestato insofferenza per le polemiche scoppiate sui social, dicendo che non c'erano motivazioni per sospendere il mercatino, in quanto permette l'approvvigionamento di frutta e verdura fresca a km 0, e favorisce i nostri agricoltori. "E' come andare al supermercato" ha dichiarato.

"Buone notizie" ha ribadito infine per i due tamponi, eseguiti ieri presso l'ospedale di Castelvetrano su due cittadini, rivelatisi negativi.