Coronavirus, Partanna: serrato controllo della situazione grazie ad una piattaforma. Ecco la situazione ad oggi

del 2020-03-14

Salgono a 193 gli iscritti alla piattaforma di monitoraggio per il rischio di contagio del Corona virus del comune di Partanna, che ieri si attestavano a 187 persone provenienti dalla Lombardia e dalle 14 province a rischio. (n.d.R. Questo il link del sito ove registrarsi clicca qui. Registrarsi è un obbligo e un dovere nei confronti dei propri cari e della comunità).

Sarebbero in 98 ad essere fuoriusciti dalla quarantena, mentre in 48 si trovano in quarantena da più di 7 giorni (basso rischio) e i restanti 47 da qualche giorno, con un alto rischio che si possa manifestare il virus. Ci sarebbe anche qualche cittadino in arrivo, nelle prossime ore, presso la cittadina belìcina, ove gli amministratori non si perdono d’animo e continuano a invitare i residenti a restare a casa, con positività.

Mentre il sistema assicura un controllo della comunità, e si spera che non vi siano cittadini non registrati sulla piattaforma, è stato deferito all’autorità uno dei soggetti posti in quarantena, che avrebbe trasgredito le disposizioni, leggi qui per saperne di più.

Il sistema di monitoraggio, realizzato dal G55 coworking fablab del comune di Partanna, criticato da qualcuno sui social, in verità non è altro che l’attuazione delle disposizioni del Governatore Musumeci ai comuni. Si legge infatti nell’ordinanza n.5, emanata ieri: “[..]I soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta [..]”.

Si spera che negli altri comuni, si stiano attuando misure altrettanto efficaci per il monitoraggio dei rientrati, affinchè si possa scongiurare il contagio.

#iorestoacasa #andràtuttobene