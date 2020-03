“Noi restiamo al Pronto Soccorso, Voi rimanete a casa”. Il messaggio d’affetto dal Pronto Soccorso di CVetrano a tutti i cittadini

di: Redazione - del 2020-03-14

“Noi rimaniamo in Pronto Soccorso per voi. Voi rimanete a casa per noi”. Arriva, in un probabile momento di distensione, un messaggio rivolto a tutti i cittadini dal Pronto Soccorso di Castelvetrano, nella persona del Dott. Giuseppe Giammarinaro e dello staff immortalato in foto, particolarmente sotto pressione in questo periodo, al pari dell’intera struttura castelvetranese, per l'emergenza coronavirus.

In questi giorni tutta Italia, compresa Castelvetrano, si sta stringendo attorno ai medici, infermieri, 118, radiologi, volontari della Croce Rossa e l’intero staff ospedaliero che si sta battendo al massimo per gestire questo periodo di emergenza.

Anche noi di Castelvetranonews.it, a nome anche di tutti i nostri lettori, ringraziamo tutto lo staff ospedaliero di Castelvetrano e non solo per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando.