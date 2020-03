Il Consigliere Rosy Milazzo: "Il mercato del contadino non andava fatto. Scelta inopportuna"

del 2020-03-14

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del consigliere Rosy Milazzo in merito all'apertura questa mattina del mercatino del contadino che ha suscitato diverse polemiche sui social.

"Scrivo per affermare che, a mio avviso, la scelta di aprire questa mattina il mercato del contadino sia stata inopportuna e potenzialmente pericolosa ai fini delle campagne di comunicazione e dei decreti, sempre più restrittivi, emessi in questi giorni dal Governo Italiano.

Conosco bene la legge e le ordinanze e so che i mercati con le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari possono rimanere aperti, ma ritengo che alla luce dei continui messaggi che lo stesso primo cittadino dirama a cadenza quotidiana e nei quali si invita la cittadinanza a rimanere a casa e ad uscire solo per motivi strettamente necessari, potesse essere sospesa quest’attività.

Anche in considerazione del fatto che chioschi e supermercati sono regolarmente aperti e quindi i cittadini possono acquistare prodotti freschi tutti i giorni. La mia non è una nota polemica, ne voglio che diventi un attacco politico, non è questa la ragione della mia lettera, ma stigmatizzo una scelta che va in controtendenza quello che ci viene detto e che invece con l’odierno provvedimento sembra essere disatteso. Se in altre città si chiudono mercati e parchi cittadini proprio per disincentivare la gente ad uscire, qui da noi si lasciano aperte ville e mercati.

Chi potrà contestare domani mattina la famigliola che, magari approfittando delle belle giornate andrà in giro per la passeggiata, e mettendosi a rischio di poter essere contagiati?

Non sono tempi questi nei quali si possa parlare di maggioranza ed opposizione, ma solo di iniziative per il bene comune, e dispiace dover registrare commenti, anche da parte di esponenti politici del movimento 5 stelle, che accusano la sottoscritta di fare post fuorvianti che inducano all’errore.

La libertà di pensiero e quella di espressione sono garantiti dalla nostra Costituzione, se non ricordo male, e negli anni scorsi quando gli attuali amministratori erano dei comuni cittadini non risparmiavano le critiche, anche in maniera feroce a volte, contro gli amministratori del tempo. Quindi invito tutti ad una serena gestione e ad accettare le critiche quando queste vengono rivolte con garbo ed educazione.”