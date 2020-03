Coronavirus, l'Asp di Trapani avvia reclutamento medici

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-14

Data l'emergenza COVID-19 al fine di garantire ai pazienti ricoverati i livelli essenziali di assistenza, così come previsto dal D.L. n. 14 del 09.03.2020, che recita: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID 19”, l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani recluta medici laureati anche non ancora specializzati e medici in pensione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Gli interessati possono rispondere al Bando “Indizione Avviso pubblico per la formazione di elenchi dei Medici disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, da impiegare per la gestione della emergenza da COVID-19” presente sul sito aziendale www.asptrapani.it sezione Concorsi, tenendo presente che la Circolare Assessoriale del 11.03.2020, per quanto concerne il reclutamento del personale Medico, con particolare riferimento ai Medici specializzandi e ai giovani professionisti, individua come Azienda di riferimento Regionale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina.