Il vecchio lampione di Santa Ninfa tra ricordi, aneddoti e le luminarie che accompagnavano la nostra adolescenza

di: Orazio Morselli - del 2020-03-17

Tanti di voi riconosceranno il vecchio lampione, posto all'angolo delle strade del paese di Santa Ninfa. E col pensiero, viene in mente il ricordo di quegli anni 50, quando i ragazzi, nel tardo pomeriggio, usciti dall'Oratorio, oppure finita la partita a calcetto, si incamminavano ognuno per la proprio strada, facendo rientro nelle nostre abitazioni.

E strada facendo, da piazza Castello e piazza libertà, percorrendo le strade, ognuna di queste "luminarie" murarie era gia' in funzione. E quando ci si immetteva fra vicoli e cortili, per i ragazzi era una ulteriore sicurezza.

Era come se quelle luci quasi fioche, ci accompagnassero davanti l'uscio di casa nostra. A sentire, però, gli anziani di allora, i giovani eravamo già fortunati a beneficiare di tale "automatismo", visto che ai loro tempi, per avere la luce, dovevano attendere la loro ora, visto che una addetto del Comune doveva girare tutte le strade del paese per accendere a mano.

Tale accensione manuale consisteva nel fatto che, visto che prima degli anni 50 non esisteva la rete elettrica, ogni lampione erano dotato di un contenitore di olio, o altro liquido; allora si sentiva parlare di "Assoliu" o "Petroliu" da dove fuoriusciva "l'u mecciu",che veniva messo al riparo dal vento. Compito di questa persona, servendosi di un lungo bastone la cui punta era munita di meccio e che al bisogno accendeva, era proprio quello di dare combustione a tutti i lampioni del paese.