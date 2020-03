Coronavirus, arrivano i dispositivi di protezione per ospedali siciliani

del 2020-03-16

Il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha provveduto alla consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) destinati ai professionisti del Sistema sanitario regionale della Sicilia impegnati anche nel contrasto all'epidemia Coronavirus. Complessivamente, per l'Isola, sono state recapitate 12.800 mascherine chirurgiche, 10mila mascherine modello Ffp2 e Ffp3 e 25mila paia di guanti monouso. Ulteriori scorte saranno effettuate con cadenza regolare. Il materiale è stato preso in carico dal dipartimento di Protezione civile regionale, così come previsto dalle direttive nazionali dell'Unità di crisi sul l'emergenza Coronavirus, che ha poi proceduto alla distribuzione alle Aziende del Sistema sanitario regionale. Stamane l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha avviato contatti con un'azienda siciliana per immaginare l'avvio di una linea di produzione nell'Isola.