"Io resto a Milano perché amo CVetrano. Potevo prendere le ferie e invece no.."

del 2020-03-16

Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus sono tanti i siciliani che hanno deciso di tornare a casa rischiando di contagiare i propri cari e diffondere il virus. Si parla di circa 31 mila persone. Ciò ha spinto il governatore della Sicilia Musumeci a chiedere e ottenere la "chiusura dell'isola". Non tutti però hanno scelto di tornare a casa, come la castelvetranese Vanessa Suriano che ci spiega la sua decisione.

"Non sono per niente d’accordo sul fatto che molte persone residenti al Nord hanno avuto la premura di tornare giù mettendo a rischio i proprio cari! Che siano essi figli, genitori o altro.. Io ho 27 anni e sto a Milano da un anno e mezzo per motivi di lavoro.

Potevo immaginare che la vita in genere sarebbe stata sicuramente più dura se lontani da casa e senza il supporto dei proprio cari perché lontani. Ma mai avrei potuto immaginare di dover affrontare le mie giornate in questa situazione, dove c'è il rischio concreto di beccarti il virus ed immaginarti anche sola, ricoverata con tubi che ti fanno respirare.

Io lavoro in un ospedale qui a Milano. Sono una semplice amministrativa ma ho tutti i santi giorni a che fare con i pazienti che ricoveriamo per interventi o visite varie.

Il rischio di contagio c’è... chissà, può anche essere che al momento sono infetta ma non lo so ancora, visto l'ambiente in cui lavoro. Potevo benissimo chiedere ferie e scendere dai miei per paura di restare qui sola, ma prima di me metto la mia famiglia, i miei parenti, le mie nonne! E non mi perdonerai mai di infettare loro solo perché magari sono asintomatica al virus ma in realtà potrei mettere in rischio la loro vita!"