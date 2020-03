Non rispetta l'obbligo di quarantena, scatta deferimento per un cittadino di Partanna

del 2020-03-16

Deferito all'autorità giudiziara un'altro cittadino di Partanna, che avrebbe violato, secondo le prime comunicazioni provenienti da organi comunali, la quarantena. In riferimento all'Ordinanza del Presidente Musumeci tutti coloro che entrano in Sicilia da qualsiasi parte d'Italia si devono registrare OBBLIGATORIAMENTE nel Sistema di Monitoraggio del Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale.