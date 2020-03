Castelvetrano. Agricoltori pronti a disinfestare. Si attende parere tecnico dall'ASP

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-03-17

Siamo a martedì 17 marzo. E a Castelvetrano, ancora fortunatamente, non si è registrato nessun caso di contagio da Coronavirus. Mentre l'ospedale è in allerta con il personale operativo, molte le attività chiuse, tranne quelle ritenute indispensabili dal decreto di emergenza del governo.

La gente è preoccupata, smarrita ed impaurita. C'è chi improvvisa canti, striscioni e lanterne notturne per esorcizzare le paure e sentirsi vicino gli agli altri. C'è chi invita per mezzo social a non uscire di casa e c'è chi chiede insistentemente la disinfestazione.

Proprio stamattina sui social c'è un tam tam mediatico coinvolgente. Sarebbero pronti ad eseguire la disinfestazione del territorio alcuni agricoltori, con mezzi propri.

Mancherebbe solo l'ok da parte dell'amministrazione. Dall'amministrazione fanno sapere che si aspetta il parere dell'asp sulla scheda tecnica del prodotto, onde evitare danni a cose e persone Solo dopo le dovute risposte allora si procederà.

In particolare, l'assessore Barresi comunica che "ieri è arrivato il prodotto, con le allegate schede tecniche per la disinfezione del territorio. Si attende il responso dell'Asp su come procedere per il trattamento."