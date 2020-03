Locali comunali ai privati per la "rinascita" del Sistema delle Piazze. L'iter continua. Ecco i locali interessati

del 2020-03-19

Sarà diramato un avviso pubblico per la concessione di alcuni locali del Palazzo Pignatelli a Castelvetrano. I locali, di proprietà comunale, saranno destinati ad attività economiche e saranno assegnati dietro pagamento di canone versato trimestalmente e in modo anticipato, non comprensivo delle utenze.

Non si escludono eventuali migliorie e piani di manutenzione, che dovranno essere concordati con l'amministrazione.

In particolare, si tratta del locale sito ai civici I-II-III prospiciente la Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, il locale sito al civico VI prospiciente la Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, il locale sito al civico 1 di Piazza Umberto e quello sito al civico 2 di Piazza Umberto I.

L'auspicio è che vengano previsti canoni di favore per incentivare anche piccole realtà a spostarsi nel Sistema delle Piazze con l'obiettivo di arrivare ad una "rinascita" dell'intero centro storico. L'iniziativa è di sicuro importante ma non può essere la sola.