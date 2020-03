Dove portare i rifiuti biodegradabili e indifferenziati di CVetrano? Alfano scrive a Musumeci: "Rifiuti in Friuli non è la soluzione"

di: Redazione - del 2020-03-16

Il Sindaco di Castelvetrano si rivolge al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Trapani per chiedere che venga indicato il luogo per il conferimento a regime dei rifiuti biodegradabili e indifferenziati prodotti nel territorio comunale.

Come si legge nella nota “il complesso sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio di Castelvetrano e nelle frazioni di Marinella di Selinunte e di Triscina è stato notevolmente migliorato, tanto da assistere a un vero e proprio salto della percentuale nella differenziazione dei rifiuti che oggi tocca punte del 50%”.

"La stima dei quantitativi dei rifiuti generati e che si andranno a generare nella stagione primaverile, ormai alle porte, ed estiva, la dice lunga sulle difficoltà che i servizi ambientali e gli operatori economici contrattualizzati sono tenuti ad affrontare per assicurare il necessario decoro urbano ed igiene pubblica senza imbattersi in vere e proprie emergenze ambientali.

L’unica società (impianto) che questa municipalità ha a disposizione, o almeno ha avuto a disposizione, per quanto attiene lo smaltimento del rifiuto organico, è la RACO s.r.l. di Belpasso (CT) che ci ha assicurato fino ad oggi soltanto il conferimento di circa 30 tonnellate alla settimana.

In data 11.03.2020 la stessa società ha comunicato all’Ente la chiusura dell’impianto a far data dal 16.03.2020 (non si sa fino a quando - a data da destinarsi).

“Per non uccidere sul nascere – si legge ancora nella nota - le buone intenzioni della cittadinanza, data l’impossibilità di trovare un canale all’interno della regione, si è dovuti ricorrere ad un impianto di soccorso, resosi disponibile grazie ai buoni uffici dell'Appaltatore, che però si trova nel lontanissimo Friuli, a Codroipo in Provincia di Udine.

Si tratta, come detto, di un impianto di soccorso, al quale si accede pagando il conferito e non comprando spazi da pagare anche se non utilizzati, e, come tale, non in grado di "garantire" quanto invece serve a Castelvetrano: affidabilità di conferimento”.

Castelvetrano è stata per lunghi anni una "cenerentola" isolana della differenziata ed i suoi tentativi, con un Appaltatore provvisorio, di migliorare la separazione dei rifiuti prodotti sono rimasti tali.

Ora la situazione è diversa e la stabilità conquistata senza l'aiuto di alcuno, ma destreggiandosi al meglio sul mercato, deve trovare una risposta adeguata da parte delle Autorità Regionali se è vero che il loro scopo è di sostenere ad ogni costo l'incremento della percentuale di raccolta differenziata in Sicilia”.

Ed infine la richiesta presentata al Presidente Musumeci: “non c'è tempo da perdere e quindi si formula una richiesta urgente di assegnazione di impianti di destinazione per le frazioni umida e del secco residuo di capacità adeguata ai quantitativi prodotti.”