CVetrano, destinati i proventi derivanti delle multe 2019. Fondi per segnaletica, attrezzature, formazione e non solo

di: Redazione - del 2020-03-18

La Giunta Municipale di Castelvetrano ha deliberato di utilizzare, per l’anno 2020, i proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada, per destinarli ad attività di sostituzione, di ammodernamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale.

La legge sul “Nuovo codice della strada” prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie avvenute per violazioni previste dal presente codice, possono essere devoluti anche alle regioni, province e comuni (allorché le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni).

L’articolo 208 dispone che tale riparto venga stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, la quale potrebbe destinare anche una quota superiore al 50% alle finalità sopra elencate.

A Castelvetrano si prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada saranno superiori ai 250 mila euro (in Bilancio 2019 alla voce Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stata accantonata la somma di € 273.530,00).

La somma iscritta nel Bilancio 2020 ( nella parte II – Spesa – Spese correnti) ammonta a 226.470,00 Euro che sarà così destinata:

Per la sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale: € 28.308,75;

Per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature: € 28.308,75;

Per la previdenza integrativa: € 22.647,00;

Per i progetti di potenziamento servizi: € 33.970,50;

Per acquisto equipaggiamento e altri beni di consumo per i servizi di Polizia Municipale: € 45.294,00;

Per la manutenzione ordinaria beni mobili: € 11.323,50;

Per l’Addestramento e formazione del personale, corsi di educazione stradale nelle scuole e pubblicazioni: € 11.323,50;

Per il Canone per la concessione esercizio ponte radio: € 22.647,00;

Per la Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al C.d.S. e ai regolamenti comunali: € 22.647,00.