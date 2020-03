Covid 19, un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Scarica qui il modello

del 2020-03-17

Oggi il Ministero dell' Interno ha pubblicato il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti a seguito dell'emergenza Covid-19.

La novità sostanziale, ma molto importante è che il nuovo modello di autodichiarazione contiene una nuova voce. In grassetto, proprio per sottolineare l'importanza di questo passaggio, chi viene fermato deve dichiarare di non essere in quarantena e di non essere risultato positivo al Corona virus.

L'obbiettivo è quello di rendere più chiare gli obblighi e le limitazioni a cui sono sottoposti i cittadini che devono uscire per necessità importanti Resta valido, comunque, il consiglio di portare sempre con sé l'autocertificazione.