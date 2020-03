Salemitano positivo al Coronavirus. Parla il Sindaco Venuti:” Prudenza massima”

del 2020-03-17

Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha diffuso un video sui social per commentare la positività del concittadino che al momento si trova ricoverato presso l'ospedale di Castelvetrano. Non si sa al momento chi abbia trasmesso il virus al 58enne ricoverato, e sarebbero in corso gli accertamenti epidemiologici per risalire ai contatti dell'uomo.

Venuti ha invitato nuovamente la comunità salemitana a restare a casa. "In un certo qual modo, dovevamo aspettarci quanto accaduto. - ha affermato il primo cittadino - Questo virus non si ferma davanti a niente, se non di fronte all'assoluta esigenza di rimanere a casa. E' l'unico strumento che abbiamo".

Stanotte è stata effettuata la disinfestazione della città. Si invita alla prudenza e a rispettare il divieto di uscire, se non per comprovate necessità.