Continua la raccolta fondi in favore dell’Ospedale di CVetrano

di: Redazione - del 2020-03-18

La raccolta fondi per l'ospedale di Castelvetrano ha raggiunto l'importo di € 6.802,00. L'iniziativa, lanciata da un giovane studente di Medicina e Chirurgia, Fabio Basone, punta a raccogliere donazioni per aiutare il nosocomio belicino a far fronte all'emergenza COVID-19.

Una lettrice, a tal proposito, scrive alla redazione di Castelvetranonews: "Non sappiamo cosa ci attende, ma se raccogliessimo ancora del denaro, sarebbe un' ottima cosa."

Ecco come era nata l'idea: "Ho visto le campagne a favore dell’ospedale civico di Palermo. Ho subito pensato, che in questo momento, unica cosa che posso fare è quella di creare una raccolta anche per il nostro ospedale di Castelvetrano, aveva dichiarato Basone.

La raccolta viene gestita dalla piattaforma gofound. I soldi saranno destinati al reparto di terapia intensiva per fronteggiare questa emergenza. Essendo unico punto nella valle del Belice."

Sostenere l'ospedale di Castelvetrano in questo momento, sarebbe davvero importante.