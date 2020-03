A CVetrano operativa la Consulta Agricola spontanea. Presenzierà a incontro per sanificazione oggi pomeriggio

del 2020-03-18

Si terrà nel pomeriggio una riunione, presso la sede della Protezione civile di Castelvetrano, per decidere per un eventuale intervento di sanificazione sul territorio. Gli agricoltori della Consulta Agricola Spontanea hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare, di concerto con gli organi preposti.

Fonti vicine all'amministrazione fanno sapere che, è falsa la notizia circolata stamattina su un noto giornale online, in merito alla non sanificazione del territorio. E a confermare che ciò non sia vero, è la stessa riunione che si terrà oggi.

Di seguito, si riporta una nota della Consulta Agricola Spontanea.

Da diversi mesi, ha preso corpo una Consulta Agricola Spontanea nella città di Castelvetrano, un movimento fatto di agricoltori uniti dalla volontà di collaborare insieme per meglio affrontare le tante problematiche del comparto e allo stesso tempo proporre iniziative sul territorio.

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, gli agricoltori della Consulta si sono resi disponibili a collaborare con l'amministrazione comunale castelvetranese mettendo a disposizione i propri trattori e atomizzatori per un'azione di sanificazione della città di concerto con gli organi preposti da cui attendiamo direttive.

Per quanto detto, oggi 18 marzo, parteciperemo alla riunione indetta presso la sede della Protezione Civile per confermare la nostra disponibilità alla sanificazione delle vie comunali tanto auspicate dalla cittadinanza.