“La fuga al posto di blocco, l’inseguimento e una terribile paura. Chiedo scusa”. Parla il giovane inseguito in strada dalle Forze dell’Ordine

del 2020-03-18

“Sono sinceramente addolorato e pentito di quello che è successo”. Sono queste le parole del 26enne castelvetranese A.D., il quale ieri sera, intorno alle 22.30, non si è fermato all’alt dei Carabinieri ed è stato inseguimento per le vie di Castelvetrano nel quartiere “Palma” fino ad essere fermato alla presenza di numerose pattuglie di Polizia e Carabinieri.

La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto telefonicamente il giovane, che in un verosimile momento di panico, ha avuto un colpo di testa che non dovrà mai più ripetere.

“Per un giovane come me, come tanti altri, in questo momento, è uno stress stare a casa per il coronavirus. Verso le 10, non ce la facevo più a stare a casa. Mi servivano le sigarette. Ho fatto pure nafta. C’era un posto di blocco in via Campobello e ho fatto una manovra repentina per scansare le forze dell’ordine. Essi se ne erano accorti ed è partito l’inseguimento”.

In questo modo, il 26enne ha raccontato per i lettori di Castelvetranonews come è andata ieri sera. “Mi sono fatto prendere dal panico – continua – Ero senza autocertificazione. Sono incensurato. Sono un ragazzo che lavora. Ho pensato che mi avrebbero fatto la contravvenzione. L’auto è intestata a mio padre. Ho pensato che avrei causato un grosso dispiacere ai miei genitori”.

Alla base della fuga, ci sarebbe stato quindi un momento terribile di panico: attimi in cui il giovane non avrebbe riflettuto sul fatto che poteva firmare un’autocertificazione fornita dalle forze dell’ordine.

“Mi sono diretto verso l’abitazione. Avevo avvertito i miei genitori di cosa era successo. Infatti, loro mi aspettavano li quando sono arrivato. Mi dispiace soprattutto per i miei genitori. Mi hanno messo anche le manette. Sono pentito di questo colpo di testa. Sono amareggiato.”

Molta la paura dei residenti dell'area in cui ha avuto luogo l'inseguimento, sconvolti dalla folle corsa del giovane e dalla presenza di più di quattro volanti di Carabinieri e successivamente anche della Polizia, intervenuta a supporto dell'azione di fermo al fuggitivo.

Sarebbe stato sentito anche uno sparo sia dal giovane che dai residenti. Il proiettile, stando alle foto che girano sul web, avrebbe centrato anche una finestra. Un cittadino ha anche chiamato i Carabinieri per rendere noto il fatto. Dai Carabinieri di Castelvetrano fanno sapere che non è stato esploso alcun colpo dalle pistole di ordinanza.