Partanna, alla banca o alla posta solo se necessario. Aumenta ancora il numero delle persone registrate alla piattaforma

del 2020-03-19

Effettuate anche a Partanna le ricerche per capire quali e quanti giovani partannesi abbiano partecipato alla festa di compleanno a Castellammare del Golfo, a cui ha partecipato il 58enne salemitano positivo al Coronavirus, alla quale avrebbero partecipato soggetti rientrati dal nord Italia. Sale, intanto, a 218 il numero dei rientrati dalle altre regioni e dall'estero, registratisi sulla piattaforma di monitoraggio del comune. (n.d.R. la registrazione è obbligatoria). Circa 10 persone sarebbero rientrate l'ieri, in buona parte con la propria auto.

Disposta la chiusura del C.C.R. (centro unico di raccolta dei rifiuti) a Partanna, per evitare che la cittadinanza possa avere un pretesto per uscire di casa. Con ordinanza, è stata stabilita la chiusura domani giovedì 19 e dopo domani, venerdì 20 marzo, la chiusura degli uffici comunali per la disinfestazione dei locali.

Queste sono alcune delle misure messe in atto dal sindaco Nicola Catania, per garantire che tutti i cittadini rispettino le disposizioni in merito all'emergenza COVID-19. Saranno inaspriti i controlli. In particolare, il primo cittadino ha annunciato la segnalazione da parte degli uffici postali e dalle banche di coloro che si rivolgono agli sportelli senza un'esigenza strettamente necessaria. Sospesa la regolamentazione della sosta con disco orario lungo il corso e il viale d'Italia.

Si pensa anche ad un'eventuale pubblicazione delle foto dei trasgressori, così come è stato fatto per chi violava le regole per la differenziata.