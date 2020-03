CVetrano, la Farmacia Scarpinati continua ad effettuare la consegna gratuita a domicilio dei farmaci. Ecco i numeri da chiamare

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-19

Il sindaco rende noto che il Dott. Pietro Scarpinati, visto il particolare momento che stiamo vivendo, per facilitare le istituzioni nel far rispettare le momentanee misure straordinarie dettate dal governo dettate dal decreto IO RESTO A CASA, ha comunicato che, aderendo alla campagna promossa da Federfarma, sulla scorta di quanto contemplato nel D. Lgs 03.10.2009 n 153 e successive integrazioni e d’intesa con il competente Ministero, al fine di agevolare l’accesso al farmaco anche ai soggetti non in condizione di provvedervi direttamente, la Farmacia da lui diretta, a partire dal giorno 09 marzo2020, ha gia' attivo un servizio di consegna di farmaci e parafarmaci, senza oneri aggiuntivi per gli utenti, destinato a soddisfare le esigenze di cura per gli abitanti all’interno del territorio comunale e, con particolare attenzione, per quelli residenti a Triscina.

Tutto secondo quanto previsto nell’ Atto di indirizzo del Comitato di Settore Sanità delle Regioni. Il servizio sarà accessibile chiamando i seguenti numeri: 0924902346 - cellulare/ whatsapp 3208184362 mail info@farmaciascarpinati.it e la pagina facebook FarmaciaScarpinati