Alt del Ministero dell'Ambiente all'uso dell'ipoclorito per la disinfezione. Nuovo stop anche a Cvetrano. Si attende il prodotto specifico

del 2020-03-19

Un altro passo indietro per la sanificazione e la disinfestazione del comune di Castelvetrano, che sarà rinviata fino a quando non si reperirà la sostanza adeguata con cui operare. Lo stop arriva ora dal ministero dell'ambiente, che vieterebbe l'utilizzo dell'ipoclorito di sodio. E' stata diramata una nota del Ministero dell'Ambiente che recita:

"Si è riunito stamattina il Consiglio del sistema nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente, in videoconferenza, alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, e tra i punti all'ordine del giorno l'analisi della situazione in merito al tema dello spazzamento delle strade. Infatti, proprio in queste ore l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito indicazioni sulla disinfezione delle strade e degli ambienti esterni in genere, confermando l'opportunità di procedere con la pulizia straordinaria delle strade per affrontare l'emergenza sanitaria con prodotti convenzionali.

E ha rilevato l'esistenza di informazioni contrastanti circa l'uso di ipoclorito di sodio in maniera massiccia, la cui capacità di distruggere il virus è peraltro tutt'altro che accertata.

All'incontro del Sistema agenziale con il Ministro Costa è stato stabilito di condividere alcune indicazioni uniformi sul territorio nazionale per minimizzare i possibili impatti ambientali. Infatti, l'ipoclorito di sodio, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa agli occhi, per la disinfezione delle strade è associabile a un aumento di sostanze pericolose nell'ambiente con conseguente possibile esposizione della popolazione e degli animali, e può nuocere alle acque superficiali e a quelle sotterranee".

"Un incontro importante, quello di stamattina - ha commentato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - con i direttori Arpa di tutte le regioni. E' più che mai essenziale che lo Stato, a tutti i livelli, lavori insieme e all'unisono. Ho voluto partecipare all'incontro proprio per dire alle regioni: siamo con voi. Oggi bisogna remare tutti insieme nella stessa direzione e tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, anche e soprattutto in una situazione di emergenza come questa".

Si attende a questo punto un prodotto specifico ordinato, già da giorni, dalla ditta Sager Eco Burgus così come ci aveva anticipato l'Ing. Babos. Il difficile momento che stiamo attraversando ha determinato ritardi nella consegna di quest'ultimo e non solo.

Inizialmente era stato il primo cittadino ad avere titubanze sull'impiego della sostanza. Dopo la riunione di ieri pomeriggio con la protezione civile e con gli agricoltori della consulta di Castelvetrano, reperita la sostanza grazie ad una donazione, si erano stabilite le modalità per l'intervento.

Oggi, è di nuovo tutto da definire.