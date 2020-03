340 i contagi in Sicilia. Aumentano i casi di positività nell'isola

del 2020-03-19

340 i contagiati in Sicilia. 58 in più di ieri. Risultano ricoverati 179 pazienti (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 36 in terapia intensiva, mentre 142 sono in isolamento domiciliare, quindici sono guariti (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e quattro deceduti. L'ultima vittima, per insufficienza cardiorespiratoria, è stata registrata a Enna, l'anziano di 82 anni con altre patologie, risultato positivo al tampone. Atteso per domani il prossimo aggiornamento da parte della Regione