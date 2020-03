In 35mila da nord in Sicilia. L'assessore Razza: "Tampone anche ai familiari"

di: Redazione del GdS - del 2020-03-18

"Stiamo lavorando per valutare la possibilità di allargare il campionamento a test con il tampone o con altri strumenti a questa popolazione che è rientrata." Questo quanto affermato all'Ars dall'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, secondo quanto riportato dal quotidiano Il giornale di Sicilia.

"Non ha senso farlo nell’immediatezza ma a sette o 14 giorni dal loro rientro in Sicilia, in maniera da isolare una platea potenzialmente asintomatica. Potremmo richiedere a questi soggetti di aderire a un protocollo che riguardi anche i propri familiari, il documento è in elaborazione con linee guida dell’isolamento domiciliare". Sono 35mila i siciliani registrati sulla piattaforma.

"Nella notte sono arrivate le mascherine che ci ha fornito la protezione civile", ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, on. Razza all'Ars che ha precisato che "è stato assicurato un rifornimento costante. La giunta ha autorizzato una grande commessa e ci ha confortato la disponibilità del nostro sistema produttivo a sostenere il fabbisogno".

"Il nostro sistema artigianale e imprenditoriale si sta mettendo a disposizione della comunità ed è questa la cosa che più voglio mettere in luce. Abbiamo un dovere, però, dire a chi sta riconvertendo il proprio asset industriale di non fermarsi dopo che finisca l'emergenza Coronavirus.

L'assessore Razza ha poi dichiarato che i posti letto di terapia intensiva che la Regione siciliana deve attivare, per fronteggiare un possibile picco di contagi del Coronavirus, sono 650. Attualmente, però, la disponibilità è di 120 posti letto in tutta la Regione.