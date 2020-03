Venuti parla ai salemitani dopo il caso di COVID-19: "Insultarmi non risolverà il problema. Serve unità"

del 2020-03-18

Dopo il caso di positività al coronavirus che ieri ha riguardato un cittadino salemitano, il Sindaco Venuti è intervenuto con un forte video messaggio destinato ai suoi concittadini: “Stiamo lavorando con l’Asp per individuare le persone entrate in contatto con la persona risultata positiva.

Troppe le speculazioni che ho sentito in queste ore. Per questo ho ritenuto opportuno intervenire. L’indagine epidemiologica non si svolgerà di sicuro su Facebook.

Serve unità e non serve la caccia all’untore. Insultarmi non serve a risolvere i problemi. Non permetterò che venga messo in discussione il lavoro delle Forze dell’Ordine e dei volontari e stiamo ancora aumentando i controlli”.