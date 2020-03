"La gastronomia di Delizie a domicilio per non perdere il lavoro e aiutare i nostri clienti a non uscire"

di: Alessandro Indelicato - del 2020-03-19

Questo è il tempo della responsabilità ma anche della solidarietà. In un momento in cui occorre centellinare le uscite dal proprio domicilio, c'è chi organizza il trasporto del cibo direttamente a casa soprattutto in favore quei nuclei familiari che hanno difficoltà ad autogestirsi.

La lodevole iniziativa, di cui vogliamo parlarvi oggi, è della macelleria gastronomia "Delizie" di via Garibaldi che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente il servizio a domicilio. Un modo per ricevere comodamente a casa i generi alimentari e no e rispettare al contempo tutte le restrizioni imposte dalle norme sul contenimento del coronavirus.

"In questa emergenza vogliamo dare il nostro contributo alla tutela della salute degli anziani e non solo che sono la categoria più colpita dal contagio del Covid-19. Il nostro contributo concreto è quello di organizzare un servizio dedicato di consegna a domicilio gratuita - spiegano i titolari. La consegna a domicilio può ridurre il rischio di contagio."

In questo delicato come questo riteniamo che anche piccole iniziative locali possono rivelarsi di grande utilità. Per questo, come sempre, la Redazione valorizza simili servizi finalizzati a dare risposte a necessità evidenti del territorio.

Oggi più che mai è importante fare la nostra parte, in una situazione che richiede la parte attiva di tutti, mettendoci in gioco con responsabilità, volontà e concretezza

Gioacchino e Daniele mettono al vostro servizio i numeri per essere contattati:

Gioacchino: 0924 200740 oppure 320/4047942

Daniele: 393/ 5562024.