Alfano: "Altri 2 casi di coronavirus. Le strade saranno sanificate nel rispetto delle indicazioni dell'Ist. Superiore di Sanità"

del 2020-03-19

Il Sindaco Alfano, intervenendo pochi minuti fa sui social, si è rivolto ai cittadini confermando i nuovi casi di coronavirus accertati presso l'Ospedale di Castelvetrano e dichiarando che la disinfezione delle strade della città si farà a partire da domani:

"Al momento sono tre i casi confermati di coronavirus, si tratta di persone della vicina Salemi e questo deve farci ancora di più continuare a rispettare le disposizioni in maniera rigorosa, a rimanere a casa ed a uscire solo per situazioni veramente indifferibili.

Colgo l'occasione per ringraziare i nostri operatori ecologici che nonostante l'emergenza continuano a fare il loro lavoro e a farlo bene. Le nostre strade sono pulite e, a proposito di strade, l'Amministrazione non è rimasta sorda alle tante richieste che volevano una disinfezione. Siamo stati solo prudenti perchè ci siamo chiesti il motivo per cui l'ARPA del Piemonte ha negato l'autorizzazione ad usare la candeggina e il motivo per cui in tanti, tantissimi comuni della Lombardia, non viene effettuata nonostante ci siano centinaia di morti ogni giorno. E' arrivato il parere dell'Istituto Superiore della Sanità che ci dice che è sbagliato fare una disinfezione con prodotti aggressivi quali l' ipoclorito di sodio perché dannoso alla pelle, agli occhi, alle persone, agli animali e anche per le acque in superficie e sotteranee.

Abbiamo fatto bene ad essere prudenti ma le strade le puliremo e lo faremo con presidi medico chrurgici approvati dal Ministero della Salute. Inizieremo domani alle 14 e lo faremo con mezzi idonei.

State tranquilli lo faremo bene, come bene abbiamo fatto a non avere utilizzato l'ipoclorito di sodio. Dovete avere fiducia in chi ha la responsabilità di governare questa cittadina. Vi auguro una buona giornata e vi invito a rimanere a casa".