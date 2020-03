Partanna “chiude” gli ingressi. Si entra solo con autodichiarazione. Controlli a tappeto

del 2020-03-19

Questa mattina sono stati attivati i posti di controllo a tutti gli ingressi di Partanna, ai quali esibire o compilare l'autocertificazione, a testimonianza delle comprovate necessità per cui si è in circolazione. Presso i posti di blocco, ci si accerta anche dello stato di salute dei soggetti in movimento. L'intervento mira a disincentivare le persone ad uscire di casa, e ha carattere preventivo.

Sul posto la Polizia Municipale, operatori della “Misericordia” e anche il Sindaco di Partanna Nicola Catania.