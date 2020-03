CVetrano, sospesa l'ordinanza di sgombero dei migranti accampati presso l'ex cementificio “Calcestruzzi Selinunte”

del 2020-03-20

Sospesa l'ordinanza con cui il Sindaco Alfano intimava lo sgombero dell'ex cementificio,“Calcestruzzi Selinunte” sito in contrada Bresciana a Castelvetrano, a causa dell'emergenza COVID-19. Lo sgombero era stato disposto dal primo cittadino con un apposito provvedimento con cui si evidenziava la necessità sanificazione e la messa in sicurezza della stessa. All'interno della struttura vivono circa 40 extracomunitari, lavoratori stagionali senza fissa dimora, accampati in baraccopoli, senza allacci idrici e elettrici.

L'operazione di sgombero al momento non è stata ritenuta fattibile in questo momento in quanto richiederebbe l'intervento di altre autorità, quali la Prefettura e la Questura, poichè parte dell'immobile ricade nel comune di Campobello di Mazara, nonchè di forze dell'Ordine impegnate in questo periodo in controlli serrati del territorio.

Foto archivio