"Io, studentessa castelvetranese, in Spagna per Erasmus tra paure e voglia di tornare. Lo Stato ci aiuti"

del 2020-03-20

L’emergenza Coronavirus investe anche le vite dei cittadini italiani all’estero. E’ di qualche giorno fa, la notizia che la Farnesina ha predisposto voli di stato per il rientro dei giovani impegnati in progetti Erasmus e non solo. Anche la giovane castelvetranese Serena Rizzo, che si trova in Spagna, è in dialogo con la Farnesina per il rientro in Italia.

Di seguito, riportiamo la lettera di Serena, nella quale si legge chiaramente il suo stato d'animo. Impaurita e in una terra straniera, la giovane spera di poter far ritorno a casa.

"Buonasera a tutti i Castelvetrananesi, ho deciso di iniziare questo mio appello prendendo in prestito alcune parole con le quali mi sono imbattuta sul web in questi giorni. Ti guardi intorno e vedi la gente che “io resto a casa”, che posta le foto con la famiglia, che cucina con la madre, che gioca con i figli, che mette le foto con scritto “tutto andrà bene”.

E anche io ci resto a casa, perché è giusto così. Peccato che questa non sia casa mia e, aggiungerei anche, non sia la mia nazione, peccato che la mia famiglia sia ad oltre 3000 km da qui, peccato che non abbia nessuno con cui svolgere le mie attività giornaliere.

Questa è la mia condizione, la condizione di una studentessa che per poter dare una svolta alla propria carriera professionale decise di intraprendere un percorso formativo Erasmus che le avrebbe permesso di scrivere e discutere una tesi sperimentale in ambito delle risorse umane in Spagna più precisamente ad Elche (una cittadina vicino alla famosa Alicante).

Era l'ultima possibilità che avevo per poter partecipare ad un bando Erasmus in quanto frequento l'ultimo anno della magistrale "Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni" presso l'ateneo di Palermo, la mia occasione, l'occasione che non potevo farmi sfuggire.

Sono arrivata in Spagna il 4 Febbraio con un bagaglio ricco di speranze, dubbi, timori e aspettative legate all'esperienza. Ben presto iniziano le lezioni e tutto sembra andare per il meglio, nuove conoscenze, nuove amicizie inoltre ogni giorno apprendevo sempre di più lo Spagnolo e le mie capacità di conversare aumentavano sempre di più ma questo sogno fu spezzato dall'estendersi del Covid19 o, come viene chiamato comunemente, coronavirus ben presto la situazione diventa critica e l'ansia sale tra le persone che mi vogliono bene e continua a salire sopratutto quando la Spagna chiude le frontiere con l'Italia.

E adesso che si fa? Torno? Resto in Spagna? Cosa fare?

Le mille domande cominciano a fare spazio nella mia mente, domande a cui non so dare risposta. Pochi giorni fa mi arriva, così come agli altri studenti delluniversita di Palermo Erasmus in Spagna, una mail dell'università la quale citava testuali parole: "Caro Studente, se ti trovi in Spagna e vuoi rientrare in Italia ti preghiamo di rispondere SUBITO a questa e-mail confermando che vuoi rientare al fine di inserire il tuo nominativo nella lista da comunicare alla Farnesina.

Invero, secondo quanto concertato dal MAECI ed al MUR, gli studenti italiani attualmente in Spagna e che ne facciano richiesta potrebbero essere trasferiti da *Madrid* a Ciampino. Per poter organizzare con la Spagna questo trasferimento, dobbiamo comunicare al MAECI ed al MUR se vuoi rientrare in Italia.

Ti preghiamo di darci comunicazione URGENTEMENTE e comunque entro le ore 11.00 di domani 13/03/2020" avente come oggetto: "URGENTE - RIMPATRIO - Erasmus UNIPA in SPAGNA".

Dopo la mia risposta affermativa tutto tace e soltanto ieri ci arriva la comunicazione che nelle giornate del 19, 20 e 21/03/2020 sarebbero partiti dei voli per rimpatriare tutti gli studenti il Italia.

Ieri pomeriggio non ho fatto in tempo a prenotare un volo e tutto ciò non è stato dovuto ad una mancanza di interesse o ad una perdita di tempo per faccende personali e non inerenti al volo, infatti sono stata ore ed ore a cercare un mezzo disponibile, in una lingua che non è la mia, che da Elche o da Alicante potesse farmi giungere a Madrid, destinazione che prevede numerose ore di viaggio. Le soluzioni, poco sicure a livello del contaggio, che ho trovato sono sostanzialmente 2 ovvero:

Soluzione 1. Prendere un taxi da Elche a Madrid (500€ a tratta)

Soluzione 2. Affittare un bus che faccia le medesime tratte.

Non esistono soluzioni alternative a queste in quanto anche i mezzi pubblici sono stati ridotti ed alcune tratte cancellate; inoltre Madrid è una città abbastanza rischiosa se prendiamo in esame il numero di casi e di morti presenti (circa 1 ogni 16 persone).

Con questa lettera voglio tener presente un'altra problematica ovvero l'impossibilità di poter giungere in giornata a Palermo partendo da Madrid in quanto il volo Madrid- Roma atterrerebbe alle 17:30 circa e il volo Roma- Palermo decollerebbe alle 17:15 circa.

Superato il problema scalo e pernottamento a Roma ieri sera (circa le 22:00) è sorto un altro problema, cioè che nel sito Alitalia erano scomparsi i voli delle giornate 20 e 21 marzo così facendo l'unico volo rimasto sarebbe stato quello del 19 Marzo in partenza da Madrid.

Un altro problema, anche se si potrebbe oltrepassare , e che fino a questo momento non ho citato è il costo eccessivo dei biglietti aerei.

Ciò che chiederei allo Stato è di programmare qualche altro volo per il rimpatrio in Italia o da Alicante o da Valencia (che in taxi sarebbe facilmente raggiungibile) oppure un altro volo da Madrid che permetta di prendere il volo successivo per Palermo; inoltre vorrei chiedere di essere rimpatriata in Italia al più presto possibile con tutte le precauzioni del caso e se venisse organizzato un altro volo da Madrid vorrei che il mio viaggio Elche-Madrid fosse effettuato in tutta sicurezza.

In questo momento la mia speranza più grande è che non accada nulla nè alle persone a cui voglio bene nè a me e che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile e nel miglior modo per tutti ma questo potrà essere possibile se e solo se la gente rispetterà tutte le norme vigente.

Certamente se dovessi tornare in italia passerei la mia quarantena lontano dai miei cari al fine di tutelarli da un possibile contaggio e solamente quando la quarantena sarà finita recarmi a casa mia in mezzo ai miei cari.

Ovviamente i miei genitori sono molto preoccupati di questa situazione a maggior ragione perchè mi ritrovo da sola in un paese straniero con regole differenti con un'amministrazione totalmente diversa da quella italiana."