A CVetrano alcuni esercizi commerciali aperti fino alle 14. Ordinanza del Sindaco

del 2020-03-20

L’orario di apertura degli esercizi commerciali nell’ambito del territorio comunale castelvetranesi è ridotto fino alle ore 14 di ogni giornata, ad eccezione degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro duecentosei".

Il provvedimento del Sindaco trae origine dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione, il quale all'art. 3, comma 3, recita:

“I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie".