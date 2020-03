CVetrano, partite le operazioni di disinfezione della Città

del 2020-03-20

Partite le operazioni di sanificazione delle strade della città. La disinfezione è cominciata alle ore 14,00 e terminerà alle ore 22:00, a partire dalle arterie principali (Via Vittorio Emanuele, strade parallele e piazze vicine) per proseguire poi con il resto della viabilità, incluse Triscina e Selinunte, dandone opportuno avviso e per tempo alla cittadinanza nei giorni successivi.

Per una migliore salvaguardia e tutela dell’igiene e salute pubblica si è deciso di rinunciare all’utilizzo dell’ipoclorito di sodio e procedere con la tecnica del lavaggio strade che garantisce un’igiene superiore del territorio eliminando le polveri sottili sollevate dal traffico.

Ricordiamo alla cittadinanza di :

- Chiudere gli infissi;

- Ritirare la biancheria;

- Ritirare le piante aromatiche che si trovano all’aperto nei piani bassi;

- Proteggere gli animali da cortile o d’affezione e ritirarne le ciotole.

Inoltre per consentire una agevole operatività di azione alla ditta, si consiglia alla cittadinanza di parcheggiare, per quanto possibile, le auto all’interno dei propri box/garage.