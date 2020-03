Quando la pasticceria è passione, competizione e voglia di affermarsi. Storia di Sarah Cucchiara

di: Redazione - del 2020-03-24

Il dolce è uno dei momenti più importanti in un pranzo o in una cena. Se ogni portata è stata di alto livello, non si può assolutamente sbagliare con il dolce che rappresenta il momento conclusivo.

Sbagliare il dessert potrebbe significare, infatti, rovinare quanto di buono si era fatto fino a quel momento. Per questo in molti ristoranti, i dessert vengono preparati non più dallo chef ma da una persona specializzata nella realizzazione dei dolci.

Ci vuole quindi un pasticciere o meglio ancora un pastry chef come Sarah Cucchiara, campione d’Italia 2020 per la categoria pasticceria da ristorazione, che abbiamo avuto il grande piacere di intervistare.

Salve chef, raccontaci un po’ di te?

Ho 40 anni, sono nata e vivo a Palermo ma sono originaria di Salemi da parte di padre. Sono una pastry chef free lance e insegno pasticceria in alcune scuole di formazione. Mi sono diplomata al Liceo Linguistico di Palermo ma ho acquisito le competenze e le conoscenze in merito alla pasticceria seguendo corsi, lezioni individuali e workshop realizzati da professionisti e scuole specializzate.

Come nasce la passione per la cucina?

Provengo da una famiglia di cuochi, il mio bisnonno materno era un monsu’ e i miei zii e cugini sono cuochi per cui la cucina e la pasticceria scorrono nelle mie vene. Poi 15 anni fa ho conosciuto e sposato un docente di pasticceria e cucina nonché membro della Nazionale Italiana Cuochi per cui ho avuto modo di affinare il mio know-how.

Pensavi sarebbe diventata una professione? In cosa consiste la professione di Pastry chef free lance? Di cosa ti occupi nello specifico?

Ho sempre avuto la predisposizione a realizzare dolci. Da piccola osservavo mia nonna paterna mentre preparava i dolci tipici delle feste o mia madre che spesso ci preparava per merenda il pan di Spagna. Non avrei mai pensato che a distanza di anni sarebbe divenuta una professione pur restando una grande Passione.

Mi occupo di pasticceria, nello specifico di dessert a piatto o da ristorazione. Penso ad un progetto,lo metto su carta, provo e riprovo a farlo finché non mi convince ed è perfetto allora lo ridisegno e lo propongo.

Quante persone si rivolgono oggi ad un pasticcere a domicilio? Secondo te è una tendenza che si sta affermando? Sicuramente c’è bisogno di molta fantasia per creare dolci ad hoc per ogni cliente. Dove trovi l’ispirazione?

Sempre più persone si rivolgono al pastry chef o allo chef free lance e credo che prenderà piede questa moda perché è più facile e comodo avere come punto di riferimento una persona competente che realizza qualcosa di esclusivo e con le caratteristiche che un potenziale cliente può richiedere.

Un po’ come uno stilista dei dessert che deve avere molta fantasia ed estro ma che deve applicare tecniche ben precise come quelle che la pasticceria impone. Mi sono sempre ispirata ai grandi maestri pasticceri francesi, oltre che a qualche maestro italiano ma, nella pasticceria francese, ho trovato negli anni, la giusta ispirazione e il giusto modo di esprimere il mio essere e il mio pensiero, ad esempio Pierre Herme’, Laurent Jeannin, Christophe Roussel etc., in Italia apprezzo molto il Maestro Luigi Biasetto, Iginio Massari, Luca Montersino e Stefano Laghi.

La cura dei particolari, la perfezione. Quanto è importante nel tuo campo? Quanto è importante la presentazione, quindi l’estetica?

Nei miei dessert attenziono in maniera maniacale la cura dei particolari, tutto deve essere perfetto, pulito ed essenziale, tutto disposto in maniera ordinata e armoniosa. Devono avere l’effetto “Wow”. Prima che il palato devono colpire la vista.E tutti questi elementi sono importantissimi per l’ottima riuscita di un dessert oltre, in primis, al gusto e all’equilibrio degli ingredienti.

Hai qualche consiglio da dare ai nostri lettori? Quali sono i segreti per realizzare un dessert d’effetto a tuo avviso?

Ai nostri lettori consiglio di prediligere i dessert dal gusto fresco perché proprio il dessert da ristorazione deve avere la peculiarità di rinfrescare e pulire il palato dopo un pranzo o una cena più o meno elaborati. E deve avere il giusto potere dolcificante per non risultare stucchevole e quindi sdegnoso. A mio avviso un dessert a piatto deve, come ho detto prima, colpire visivamente e deve essere invitante guardandolo, poi deve stupire il palato di chi lo richiede, con il gusto.

Qual è stato il dessert che hai creato di cui hai un particolare ricordo?

Non ho un particolare ricordo dei dessert che ho realizzato perché tutti sono nati da un attento studio, ricerca e progettazione. Potrei dire l’ultimo, quello fatto per i campionati, perché è quello che al momento è più sotto i riflettori ma nessuno in particolare.

Ci descrivi nel dettaglio quali tipi di tecniche utilizzi in pasticceria, ossia quali sono le tue specializzazioni?

In pasticceria si utilizzano diverse tecniche, dalle cotture alla conservazione etc.. Quella a cui però presto maggiore attenzione è l’abbattimento, cioè quel sistema di HACCP che serve ad allungare la shelf-life di un cibo,azzerando la proliferazione batterica, raffreddandolo in modo rapido al cuore per poi conservarlo in frigo o in congelatore, dipende se abbattuto in positivo (+0) o in negativo (-40).

Nella tua pagina facebook vi sono anche foto di frutta Martorana.Tradizione e innovazione: opti per la rivisitazione in genere, ti attieni alle ricette standard? Pensi che possano coesistere?

Amo tantissimo le tradizioni della mia terra e la Sicilia ne è piena. Premetto che la Tradizione fa parte della nostra storia e parte delle nostre conoscenze e competenze, chiaramente mi ispiro a questo adattandola ai nostri tempi ma non stravolgendola, adattando le ricette antiche o mantenendole tal quali. Penso che si possa coniugare tradizione ed innovazione,certo.

Raccontaci come hai partecipato ai campionati italiani di cucina, come ti sei preparata? Qualcuno ti ha sostenuto nella partecipazione?

Non è la prima volta che partecipo ai campionati di cucina italiana, la prima fu nel 2016 a Montichiari, a Brescia, stessa categoria ,anche allora vinsi la medaglia d’argento e il titolo di Campione d’Italia per il 2016.

Dopo 5 anni ho voluto ripartecipare perché mi mancava la sensazione di stare sola dentro ad un box con me stessa e sfidarmi. Mi sono preparata allenandomi due volte al dì per circa due mesi e mezzo, cronometrando il tempo a 45 min. come da regolamento e seguendo alla perfezione il piano lavoro personale.

Ho avuto una grande squadra di amiche e amici a sostegno, prima durante e dopo la gara. Ed è stato importantissimo per me. La mia famiglia è sempre la prima a sostenermi in tutto ciò che faccio perché conoscono le mie capacità e credono molto in me. Idem gli amici, primo fra tutto mio marito, mio coach e guida professionale. Le aspettative di tutti sono comunque sempre alte e questo mi spinge a voler fare sempre meglio.

La competizione come si è svolta? In quanti hanno partecipato? Come ti senti ad essere titolare del titolo di Campione d’Italia 2020 per la categoria pasticceria da ristorazione? Parlaci del piatto che hai preparato al campionato.

La gara consisteva nel preparare, individualmente, dentro ad un box, in 45 min., due desserts da degustazione per i giudici e uno da esposizione già pronto. Eravamo all’incirca 200 i partecipanti e tutti professionisti nella mia categoria.

Dopo lo stupore, la gioia e il momento di gloria sono tornata alla vita normale con la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro, di aver messo bene in pratica gli insegnamenti e gli studi fatti negli anni e che i sacrifici fatti non sono stati vani.

Ho proposto un semifreddo al mandarino Tardivo di Ciaculli, mango e zenzero su un fondo croccante di amaretto ricomposto con una gelee’ al mango e mandarino con una brunoise di mango profumata alla menta e lime con una spugna al basilico, perle al naturale di mandarino con tozzetti di meringa aromatizzata alla zeste di mandarino. Ho scelto di creare questo dessert intanto perché per regolamento mi era imposto l’uso di un prodotto sponsor (l’amaretto) e poi per promuovere i prodotti del nostro territorio siciliano.

Che consiglio daresti ai giovani che vogliono diventare pasticceri? Quali sono state le tue soddisfazioni più grandi? La tv oggi diffonde diverse trasmissioni e talent con pasticceri, cosa ne pensi?

Ai giovani consiglio di studiare e di fare tanta pratica restando con i piedi per terra pur essendo ambiziosi. Le soddisfazioni sono state sicuramente le tante medaglie e i titoli riconosciuti ma soprattutto vedere che tutti i sacrifici fatti, gli studi e il lavoro svolti negli anni sono serviti ad essere ciò che sono oggi. Credo che i talent abbiano un forte impatto mediatico che talvolta non combacia con la realtà delle cucine vere e proprie o dei laboratori appunto perché appunto devono seguire un filo puramente mediatico.

Come reputi la pasticceria siciliana? Come pensi che siano rispetto al panorama italiano e/o di altri paesi? Sei anche una brava cuoca, una buona forchetta?

Reputo che la pasticceria siciliana sia quella più ricca per varietà di prodotti poiché è stata dominata da molti popoli con culture differenti e quindi caratterizzata da tante tipologie di gusti sapori e forme. Ogni paese ha una sua pasticceria tipica, non dimentichiamo la pasticceria francese, un po’ madre della pasticceria mondiale,penso da patriottica che la pasticceria siciliana, sia ovviamente, la migliore.

Modestamente so anche cucinare provenendo da una famiglia di Cuochi e amo molto il buon cibo, quello fatto a casa come quello della mamma, della nonna etc., ma con l’uso rigorosamente di prodotti di buona qualità.

Qual è il tuo dolce preferito? Quale ti piace di più preparare?

Il mio dolce preferito è la Cassata siciliana, sia per gusto che per gusto estetico, barocco e ricco di elementi. Non ho una preferenza in particolare. Amo preparare qualsiasi dolce purché susciti un’emozione in chi lo riceve e lo gusta.

Quali sono i tuoi progetti nel futuro?

I miei progetti futuri sono ancora in fase embrionale ma non escludo la mia partecipazione ai prossimi campionati di cucina del 2021, vedremo…

Tengo a dire che da anni sono iscritta con orgoglio e attivamente alla Federazione Italiana Cuochi che promuove e sostiene i campionati di cucina italiana a Rimini.