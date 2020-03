La sanificazione anche nei supermercati e il ruolo di cassieri e impiegati in questo difficile periodo

del 2020-03-20

In questi giorni di emergenza in Italia e non solo a causa dell’avanzare del coronavirus un ruolo fondamentale insieme agli operatori sanitari lo stanno svolgendo anche il mondo degli autotrasportatori e della grande distribuzione che sta assicurando anche a Castelvetrano come in tutto il resto d’Italia, non senza difficoltà, la regolarità del servizio evitando così ulteriori tensioni e resse come quelle che si erano viste i primi giorni in tutta Italia quando il virus ha iniziato a far paura davvero.

Un tema importante discusso anche ieri in tv è stato quello della sanificazione di tutti gli ambienti dei vari supermercati.

Nel corso di una nota trasmissione tv è stato mostrato, ad esempio, come nei supermercati Conad tale processo avvenga in maniera quotidiana e questo non può che essere una regola per tutte le catene distributive.

Di certo un plauso va fatto a tutti gli impiegati dei supermercati che anche in questo periodo stanno in prima linea a fianco dell’utenza.

Nell’ottica di gratificare lo sforzo dei dipendenti ed evitare circolazione di persone anche la domenica apprendiamo che il Conad e il Conad Superstore di Castelvetrano ha aderito alla chiusura di domenica 22 e 29 Marzo. “#Restiamoacasa è l’atto più generoso che possiamo fare ora. #Conad è con voi per voi. Persone oltre le cose”.