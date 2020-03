“Chiudere gli infissi e ritirare la biancheria”. Le raccomandazioni di Alfano in vista della disinfezione prevista domani

del 2020-03-19

Si avvisa la cittadinanza dell’avvenuta programmazione per la disinfezione delle strade cittadine del territorio comunale di Castelvetrano e delle frazioni marinare di Selinunte e Triscina. Per una migliore salvaguardia e tutela dell’igiene e salute pubblica si è deciso di rinunciare all’utilizzo dell’ipoclorito di sodio che presenta numerose controindicazioni per l’uomo e l’ambiente e procedere con la tecnica del lavaggio strade che garantisce un’igiene superiore del territorio eliminando le polveri sottili sollevate dal traffico. I prodotti utilizzati sono conformi e consentiti dalla normativa vigente, ma è opportuno a titolo cautelativo che la cittadinanza adotti particolari provvedimenti:

- Chiudere gli infissi

- Ritirare la biancheria

- Ritirare le piante aromatiche che si trovano all’aperto nei piani bassi

- Proteggere gli animali da cortile o d’affezione e ritirarne le ciotole. La sanificazione avrà inizio domani, venerdì 20 marzo, alle ore 14:00 e terminerà alle ore 22:00, a partire dalle arterie principali (Via Vittorio Emanuele, strade parallele e piazze vicine) per proseguire poi con il resto della viabilità, incluse Triscina e Selinunte, dandone opportuno avviso e per tempo alla cittadinanza nei giorni successivi.

La cittadinanza che, per esigenze imprescindibili, stesse percorrendo la viabilità a piedi o in macchina è pregata di non intralciare in particolare il lavoro della lavastrade che irrorerà il manto stradale con la barra frontale, come pure della lavacassonetti che avrà personale appiedato per manovrare la lancia con acqua ad alta temperatura. Le macchine operative saranno segnalate dagli appositi lampeggianti ed eventuali cicalini. Inoltre per consentire una agevole operatività di azione alla ditta, si consiglia alla cittadinanza di parcheggiare, per quanto possibile, le auto all’interno dei propri box/garage.