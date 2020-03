del 2020-03-20

Come di consueto ormai, il Sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in città: “Purtroppo sono stata informata dall’ASP di un nuovo caso di coronavirus a Menfi. Dobbiamo più che mai osservare le direttive e rimanere a casa. Al momento è l'unica arma che abbiamo a disposizione per fermare il contagio. Dobbiamo essere responsabili per noi stessi e gli altri”