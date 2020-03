Alfano:" Un giorno qualcuno dovrà vergognarsi e chiedere scusa per quello che ha scritto.È il momento di dimostrare che siamo veramente una comunità"

del 2020-03-21

Arrivano le parole di commento del Sindaco Alfano in merito al decesso del salemitano raccontato anche dalla nostra Redazione: "Siamo costretti a rimanere a casa. Dobbiamo continuare a farlo con consapevolezza e senso di responsabilità. Ci sono casi conclamati di persone risultate positive al coronavirus sia a Sciacca che a Salemi; sono casi che sono a conoscenza delle massime autorità statali e sanitarie che stanno provvedendo a circoscrivere, per quanto possibile, il contagio in quelle zone e ad assistere le persone che ne sono state rimaste coinvolte. Sento circolare in questi giorni anche di messaggi, note polemiche nei confronti dell'ospedale di Castelvetrano; io dico che non è il momento, noi torneremo ad occuparci e a difendere in maniera estrema l'ospedale di Castelvetrano ma quando il coronavirus sará superato.

Oggi è il momento di ringraziare tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si recano con coraggio e generosità in un posto di lavoro che sicuramente è tra più pericolosi che esistono. Quindi io dico che è il momento di indirizzarci tutti verso una generosa collaborazione a beneficio di quanti sono anche più deboli.

Circolano su Facebook tante attività che spargono veramente odio. Non è questo il momento, non è mai il momento ma non lo è senz'altro adesso. Questo è il momento di dimostrare che siamo veramente una comunità: anche i silenzi sono assordanti e un giorno quando faremo un consuntivo, qualcuno si dovrà veramente vergognare delle parole scritte e dette. Vorrei fare adesso chiarezza per quanto concerne gli esercizi commerciali: c'è stata un'ordinanza, l'ultima del Presidente della Regione Sicilia, che limita le aperture degli esercizi commerciali, in particolare dispone la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali con la sola eccezione delle farmacie delle edicole, aggiungo compresi i panifici. Ha dato poi la possibilità ai sindaci di limitare l'orario di lavoro nei giorni feriali a tutte quelle attività che erano già consentite dai decreti, dalle ordinanze.

Con gli altri sindaci della zona abbiamo stabilito di far chiudere alle ore 14, quindi attenzione. Per quanto concerne poi i controlli di cui tanti cittadini si lamentano, ecco alcuni dati: sono state controllate dalla polizia municipale 230 persone, 95 esercizi commerciali e sono stati effettuati due denunce che sono un'attività veramente pesante: sono state combinate due ammende di €206 con denuncia alla Procura, quindi attenzione uscite soltanto per attività improcrastinabili. I controlli ci sono e sono davvero serrati e coordinati. Vi auguro una buona giornata".

Foto di Gaspare Pompei