CVetrano, ditta regala gel disinfettante a tutte le Forze dell'Ordine

del 2020-03-22

Regalare il gel disinfettante è un gesto meritorio che intendiamo valorizzare come merita. In questo momento di emergenza non mancano i gesti preziosi di solidarietà.

Come quello che sta compiendo l'attività castelvetranese di Francesca Donato "Goccia" di via Pastrengo che ha deciso di donare gel igenizzante per le mani a tutte le Forze dell'Ordine, Vigili urbani, Vigili del fuoco per dare un po’ di sicurezza a chi è esposto al contatto costante con i cittadini.