CSE CVetrano, tra servizi online, firma digitale e lo SPID per "dialogare" con la Pubblica Amministrazione

del 2020-03-23

La Team-service Castelvetrano (Azienda di servizi per privati ed imprese) in collaborazione con la Cse Centro spedizioni Express srls, sita in via P. Luna 102 - Castelvetrano, vista l'emergenza sanitaria in corso, che impone ai cittadini di rimanere a casa, ha deciso di dare un contributo alla nostra città omaggiando , a tutti i cittadini Castelvetranesi, la fornitura del servizio che prevede il rilascio dello SPID (SISTEMA DI IDENTITA' DIGITALE).

Molti magari non conoscono i dettagli e l'importanza di tale servizio, e per questo ne daremo una breve spiegazione:

Lo SPID permette a tutti i cittadini che lo possiedono, l'accesso diretto ai servizi online della Pubblica Amministrazione; sono molteplici i servizi a cui si può accedere come ad esempio i servizi INPS (es:per controllare o richiedere autonomamente pensione, disoccupazione e bonus di ogni tipo), servizi Agenzia delle Entrate (es: Cassetto fiscale, modello 730 precompilato, consultazione cud, controllo situazione debitoria, versamenti effettuati o da fare), servizi INAIL, servizi Sanitari e prenotazioni CUP con pagamento del relativo ticket, cambio medico di famiglia online, Servizi sito comunale e molti altri. In sintesi, lo SPID consente di semplificare la vita dei cittadini interagendo da casa con la Pubblica Amministrazione tramite servizi online, grazie ad un unico login. Il sistema inoltre garantisce la massima sicurezza e privacy.

Nonostante il lavoro per l'espletazione gratuita di tale pratica, la nostra azienda, ha scelto di offrire questo utile strumento ai cittadini con l'obiettivo di permettere a tutti di svolgere online le pratiche che più interessano, riducendo così l'impatto sociale ed economico del Coronavirus, grazie a soluzioni e servizi innovativi.

L'iniziativa nasce dal fatto che, in questo momento cosi delicato, tutti siamo continuamente davanti ad uno smartphone o un computer, magari per pubblicare un post su FB o per leggere le ultime notizie, ma magari potremmo utilizzare questi strumenti per fare delle cose più utili, senza affollare i vari uffici e cercare di contenere il più possibile questo virus.

Penso che ognuno di noi debba fare la sua parte come cittadino, restando a casa il più possibile ma penso anche che la vita non debba fermarsi totalmente, sfruttando le risorse a nostra disposizione. Un utilissimo strumento che abbiamo è il digitale e dobbiamo sfruttarlo al massimo e soprattutto con intelligenza, per andare avanti proteggendo la nostra città.

Tutte le richieste dovranno pervenire attraverso il nostro indirizzo e-mail dedicato f.filardo@team-service.it , tramite Whatsapp al 327-2990090 o tramite la nostra pagina fb e saranno evase previo contatto telefonico e trasmissione della relativa documentazione, nel più breve tempo possibile.

Ovviamente potrete richiedere online molti altri servizi consultabili sulla nostra pagina Facebook, che sarà continuamente aggiornata. Altra novità avviata dalla nostra azienda, riguarda le spedizioni, possibili ancora attraverso i corrieri DHL e TNT. Le vostre richieste in questo caso potranno pervenire tramite l'e-mail csespedizioni@libero.it, tramite pagina fb o Whatsapp ai numeri 320/3913911- 388/9254783.

Per chi effettuerà il pagamento tramite PayPal, il ritiro verrà effettuato direttamente presso il vs domicilio, altrimenti verrà fissato un appuntamento presso la nostra sede, rispettando ovviamente tutte le precauzioni dettate da Decreto.

Anche da lontano noi non vi abbondoniamo, siamo operativi per voi, ma mi raccomando rimanete a casa il più possibile, sfruttando al massimo la grande risorsa che ci rimane: il digitale.

Ci troviamo tutti davanti ad una grande sfida, ma uniti possiamo farcela e potremmo dire che è andato tutto bene.

Spazio gestito da Centro spedizioni Express.