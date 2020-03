Tesi di laurea a " km 0", la santaninfese Sofia Grimaldi discute dal salotto di casa

di: Alessandro Indelicato - del 2020-03-20

Un periodo strano è quello che stanno vivendo gli italiani. Essendo una situazione insolita, e anche totalmente nuova, l’Italia e i cittadini stanno rispolverando abitudini lasciate nell’angolo della vita quotidiana e riscoprendo l'importanza della tecnologia.

Ma le lauree? Una bella domanda. Con il Dpcm emanato il 9 marzo 2020 ogni assembramento è stato vietato e molti settori, dal lavoro alla didattica, hanno provveduto a modernizzarsi attraverso la tecnologia per andare avanti. Stessa cosa vale quindi per la discussione delle tesi.

Sofia Grimaldi ha 22 anni ed è di Santa Ninfa. Ha studiato Scienze dell’educazione presso l’Università degli studi di Palermo. Ha discusso giovedì la sua Tesi, comodamente seduta nel salotto di casa, come per altri altri neolaureati al tempo del CoronaVirus con una modalità del tutto nuova.

Titolo della tesi " Nascita pretermine, implicazioni per il bambino e per le competenze genitoriali" con votazione finale di 30.

"E stata una sensazione particolare, racconta Sofia, perché è completamente diverso rispetto alle proclamazioni tradizionali dove sei di fronte ad una commissione e con un pubblico alle spalle pronto a festeggiarti in questo giorno così importante"

Confortevole per alcuni aspetti ma allo stesso tempo, difficile da affrontare dal punto di vista delle emozioni. " È stato molto emozionante sentire tramite un computer un professore che ti proclama ed essere assistita e acclamata da amici in videochiamata e genitori che per fortuna erano con me.Mi sento in dovere di ringraziare la mia famiglia che da sempre ha creduto in me, le mie carissime amiche Chiara, Noemi e Mattia per esserci state sempre e per avermi sostenuta nei momenti più difficili e infine il mio ragazzo Alessandro che da sempre mi ha spronata ad andare avanti e a proseguire questo cammino e che seppur lontano c’è sempre stato con il cuore."

A coronare il successo sudato e meritato non ci sono stati i festeggiamenti di rito, niente aperitivo con gli amici, niente tavolata al ristorante, ma una grande gioia e obiettivi chiari: specializzarsi in scienze pedagogiche ed un sogno professionale tutto da coltivare.In bocca al lupo e ad maiora semper!