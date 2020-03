Un "pieno" di film e videogames in quarantena. Chiedici una recensione o consigli. Piero Ferro a disposizione dei lettori di Cnews.it

di: Piero Ferro - del 2020-03-22

Ebbene si, gentilissimi lettori di Castelvetranews, il coronavirus non risparmia neanche i set cinematografici, tantomeno gli uffici di sviluppo software. Quindi, tradotto: niente nuovi film in uscita ne nuovi videogames. E impossibile girare film sui set cinematografici o sviluppare videogames, perchè non può esserci promiscuità, vicinanza fra le persone. Quindi che fare? Come mandare avanti la vostra rubrica preferita?

Meno male che qui c'è il vostro Piero, che senza indugio sfida il coronavirus con una delle sue idee geniali!

Avrei bisogno del vostro concreto aiuto perchè quello che ho in mente possa realizzarsi: della serie insieme ce la faremo!!

Ebbene questa è la mia idea che spero vi piacerà. In sintesi, bisognerà pescare dal passato. Tutti voi appassionati di cinema e di videogames sarete chiamati a scegliere un titolo di un film o videogame o serie tv già girato o prodotto negli anni passati.

Io dal canto mio realizzerò per voi la recensione con annesse tutte le curiosità, che sempre contraddistinguono i miei articoli. Cercherò di accontentare tutti, visto che di tempo per il momento ne abbiamo tutti parecchio.

Sarà istruttivo e divertente al tempo stesso andare a rispolverare i vecchi classici: capire il perchè e per come quel film è stato prodotto, o perchè quel videogame è stato realizzato, perchè è stato scelta quella location invece di un'altra, perché un attore invece di un altro, gli effetti speciali come sono stati realizzati e mille altre curiosità.

Per interagire con me e mandarmi le vostre preferenze ci sara l'indirizzo mail alla fine di quest'articolo: più comodo di così....

Spero vivamente che questa mia idea vi piaccia e contribuisca almeno un pò ad alleviare la vostra e la mia quarantena obbligatoria, io dal canto mio ce la metterò tutta per farvi sorridere durante la stesura dei miei articoli.

Ricordate l'unione fa la forza insieme ce la faremo un abbraccio virtuale fortissimo

il vostro Piero

Per suggerire le vostre preferenze sulle prossime recensioni, inviate una mail all'indirizzo redazione@castelvetranonews.it o commentate il presente articolo.