Salemi. Il focolaio esploso dopo una festa di compleanno. Venuti: "Richiesta velocizzazione tamponi su cittadinanza"

di: Redazione del GdS - (fonte: gds) - del 2020-03-22

Sarebbe stata la festa di un 18esimo compleanno ad innescare il focolaio di coronavirus a Salemi, che sarebbe avvenuta il 5 marzo scorso. La festa ha avuto luogo presso un'attività ricettiva di Castellamare del Golfo, a cui avrebbero partecipato ufficialmente 98 persone, secondo quanto riportato da Il giornale di Sicilia.

Ieri si è registrata la prima vittima: si tratta del nonno del festeggiato, un pensionato di 79 anni, venuto a mancare presso l'ospedale di Castelvetrano. Sempre nel nosocomio castelvetranese, è ricoverato il commercialista 58enne, che avrebbe anch'egli partecipato alla festa, risultato positivo al coronavirus e che sarebbe stato affetto per quasi una settimana da una febbre che non andava via.

Al momento, sarebbero in 64 a trovarsi in quarantena nella cittadina belicina, mentre una farmacia è stata chiusa in via precauzionale, in quanto gli operatori sarebbero venuti a contatto con soggetti a rischio.

Il sindaco Domenico Venuti ha fatto richiesta in merito ai tamponi, per "una velocizzazione dei risultati, con un ampliamento su tutta la popolazione, per avere un quadro chiaro della situazione che c'è in atto a Salemi."

"Allo stesso tempo - ha dichiarato durante un'intervista a Rainews il primo cittadino - ho scritto al prefetto per avere una mano, per contingentare i movimenti sui confini territoriali h24."

Venuti ha anche rivolto un appello al governatore Musumeci, affinchè sia disposto l'ausilio necessario alla città di Salemi, "per consentire di poter intervenire in modo tempestivo per difendere i cittadini."

Nel frattempo, l'Asp sta cercando di ricostruire i movimenti epidemiologici, contattando tutti i partecipanti alla festa, anche nelle cità vicine. La ricognizione sui partecipanti alla festa è stata fatta anche a Partanna, ove si sarebbero stati individuati alcuni giovani partecipanti.